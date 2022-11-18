В Нижнем Тагиле спасатели предотвратили трагедию, выгнав школьников с тонкого льда городского пруда 

Вчера в Нижнем Тагиле в районе отеля «Демидов Плаза» спасатели МБУ «Центр защиты населения» выгнали школьников со льда Тагильского пруда и провели с ними профилактическую беседу об опасности выхода на него.

Об этом сами спасатели отчитались в своём сообществе во «ВКонтакте», отметив, что после начала холодов прошло только три дня и толщина льда составляет сейчас всего 3–5 см. Во время ледостава ежедневно на водоёмах города проводятся подобные профилактические рейды. Спасатели предупреждают, что ежегодно неокрепший лёд становится причиной гибели людей. Как правило, среди погибших чаще всего оказываются рыбаки и дети.