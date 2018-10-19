В Нижнем Тагиле спасатели извлекли женщину из покорёженного в ДТП автомобиля

Около 20:00 18 октября на пересечении Уральского проспекта и улицы Дружинина произошло ДТП с участием Toyota Corolla и Chevrolet Niva. Как сообщается на сайте Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила, спасателям пришлось приметить специнструмент, чтобы извлечь пострадавшую из отечественного автомобиля. После осмотра медиков женщина была госпитализирована.

«Водитель автомашины "Тайота", мужчина 1971 года рождения, двигаясь по Уральскому проспекту со стороны ул. Ульяны Громовой, в направление Октябрьского проспекта, у дома №32, расположенного по Уральскому проспекту на перекрестке улиц Уральский проспект – Lружинина допустил столкновение с автомашиной "Шевроле Нива", водитель которой осуществлял маневр поворота налево на данном перекрёстке...Принятыми мерами установлена видеозапись происшествия, согласно которой водитель автомашины «Тайота» въехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В ходе проведения освидетельствования на состояние опьянения установлено что оба водителя на момент происшествия был трезвы», - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.