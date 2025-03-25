В Нижнем Тагиле спасатели эвакуировали более 30 человек при пожаре в доме на Тагилстрое 

24 марта около 20:00 пожарным поступило сообщение о возгорании в бывшем общежитии на улице Солнечной, 12. Горела комната на втором этаже жилого дома. На тушение пожара незамедлительно выехала специализированная техника и личный состав дежурного караула. Спасатели эвакуировали из подъезда 37 человек, 17 из которых — дети.

Более 30 человек эвакуировались самостоятельно до приезда пожарной охраны. На месте происшествия работали 26 пожарных и 6 единиц спецтехники. Ликвидация пожара заняла полчаса.

«В пожаре пострадал хозяин горевшей квартиры. В тяжелом состоянии, с ожогами рук (8-10% тела), мужчина направлен в городской токсикологический центр», — сообщили в ОНДиПР Нижнего Тагила и ГГО.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём.