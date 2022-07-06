В Нижнем Тагиле спасатели достали из воды пьяного мужчину

В Нижнем Тагиле 5 июля около 18:00 водолазы центра защиты населения достали из воды в районе Лисьей горы мужчину, находящегося в сильном алкогольном опьянении. На место их вызвал рыбак, который заметил мужчину, у которого наблюдались явные проблемы с координацией, сообщает сообщество «Тагильский спасатель» в своей группе во «ВКонтакте».

«Рыбак позвонил по единому номеру вызова служб экстренного реагирования, которые уже перенаправили запрос на нас. К месту на катере оперативно выдвинулись спасатели-водолазы, которые достали мужчину из воды. В этом месте, где мужчина, судя по всему, потерял равновесие и свалился к воде, на дне есть резкий обрыв и мужчину мог утонуть. Когда спасатели прибыли к месту, мужчина находился в воде по пояс. Ребята не сразу поняли, что он был пьян, поэтому вызвали скорую помощь, однако мужчина повёл себя неадекватно. Когда он начал буянить, на место вызвали полицию и передали его сотрудникам», — пояснил АН «Между строк» руководитель Центра по защите населения и территории города Нижний Тагил Сергей Копёркин.

Похожие инциденты, как рассказывают спасатели, происходят регулярно.

Напомним, что в прошлом году, находившаяся в алкогольном опьянении 46-летняя женщина утонула на Выйском пруду.