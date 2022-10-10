В Нижнем Тагиле спасатели достали из трубы застрявшего щенка

В Нижнем Тагиле на Руднике им. III Интернационала спасатели достали из зарытой в землю трубы щенка. Как рассказал директор Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила Сергей Копёркин АН «Между строк», о попавшем в беду псе спасателям сообщила местная жительница.

«Женщина шла по своим делам, когда услышала писк обессиленного щенка. Она попыталась самостоятельно достать его, но труба оказалась слишком длинной — около 1,5 метров. Прибывшие на место спасатели с помощью специального шнурка вызволили животное из западни. Женщина, которая обратилась к нам, решила забрать собаку себе», — рассказал Сергей Копёркин.

Он также отметил, что труба не относится к городским сетям снабжения и была просто вкопана в землю, поэтому было принято решение закопать её, чтобы избежать повторения подобных ситуаций.