В Нижнем Тагиле спасатели достали из пруда тело рыбака

23 июля в районе станции «Старатель» в Нижнем Тагиле сотрудники Центра защиты населения и территории города достали из воды тело мужчины. Как рассказали спасатели, тело рыбака обнаружили в 100 метрах от санатория «Ключики» местные жители.

«Личность рыбака сотрудники полиции уже установили. Это 42-летний местный житель. Возможно, у мужчины что-то случилось со здоровьем. Сыщики установили очевидцев, которые рассказали, что незадолго до инцидента мужчина рыбачил на реке», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Представитель областного полицейского главка уточнил, что, по предварительным данным, смерть мужчины не носит криминального характера. Как отметил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, точная причина смерти мужчины будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.