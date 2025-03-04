В Нижнем Тагиле спасатели Центра защиты помогли фермерам 

Накануне к спасателям муниципального Центра защиты Нижнего Тагила обратились за помощью фермеры из микрорайона Новая Кушва. Их корова в стойле оступилась и упала, а подняться самостоятельно не смогла. К моменту, когда хозяин заметил, что у «бурёнки» проблемы, животное было уже обессилено. Прибывшие на место спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования подняли корову. Чуть позже рогатая пришла в чувство и смогла стоять самостоятельно.

«В неделю обычно поступает 1-2 звонка по спасению животных. Всегда что-то разное. К кому-то залетела сова или забежал какой-то зверь: сурки, орланы и многие другие», — рассказал АН «Между строк» директор Центра защиты Сергей Копёркин.