В Нижнем Тагиле спасатели центра защиты дважды за 5 минут помогли жителям города (ВИДЕО)

Сегодня около 16:00 спасатели Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила помогли девочке, у которой нога застряла в горке на детской площадке. Инцидент произошёл на улице Индивидуальной рядом с домом, где живёт ребёнок. Помощь вызвали прохожие, которые обратили внимание на пытающуюся достать ногу девочку. Спасатели при помощи гидравлического оборудования помогли ребёнку освободиться, при этом ни девочка, ни горка не пострадали.

Как рассказал АН «Между строк» директор Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила Сергей Копёркин, подобный инцидент считается у спасателей рядовым. Он подчеркнул, что такие случаи чаще происходят на площадках со старыми горками, при этом современное оборудование менее травматично и более безопасно для использования.

Практически сразу после инцидента с девочкой к спасателям обратился проходящий мимо мужчина. Он попросил помочь снять кольцо с опухшего пальца. При помощи пилы и кусачек специалисты центра аккуратно сняли металлическое украшение.

Напоминаем, обратиться к спасателям за помощью можно по единому телефону экстренных служб 112 или через диспетчера: +7 (3435) 41-76-77, +7 (3435) 41-52-29.