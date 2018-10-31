В Нижнем Тагиле сожгли три автомобиля

В ночь на 31 октября на стоянке у дома на Парковой, 1 в Дзержинском районе Нижнего Тагила сгорели три автомобиля. По информации отдела надзорной деятельности, в результате пожара пострадали Renault Duster, ВАЗ-2114 и ВАЗ-21102. Первым загорелся ВАЗ-2114, а затем пламя перекинулось на стоящие рядом автомобили. По предварительной версии, причиной пожара стал поджог. Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское», на место происшествия выезжали сотрудники полиции и изъяли фрагменты сгоревших машин. Организована проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.