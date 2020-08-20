В Нижнем Тагиле создают туристический маршрут по храмам и монастырям

Центр развития туризма и Нижнетагильская епархия занялись разработкой туристического маршрута «Нижний Тагил — наше духовное». Гости и жители города смогут познакомиться с историей тагильских храмов и монастырей самостоятельно или с помощью автобусной экскурсии.

До конца этого года на улицах города будет установлено 26 навигационных знаков. На них будут размещены пиктограмма, название объекта и QR-код с переходом статью на сайте Центра туризма. Навигация будет установлена на средства субсидии государственной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года».

Как рассказали в Центре развития туризма, для нового маршрута также будет разработан аудиогид и выпущен буклет. Создатели проекта уверены, что экскурсионный тур по православным храмам и монастырям раскроет Нижний Тагил с новой стороны.

«Религиозный туризм играет большую роль в системе международного и внутреннего туризма. Памятники религии, истории и культуры представляют существенную мотивировку посещения того или иного региона или города. Религиозный туризм привлекателен не только для истинно верующих людей, но и для тех, кому интересна архитектура храмов и церквей, особая их атмосфера. В рамках данного маршрута жители и гости города смогут получить эстетические впечатления и расширить свой кругозор историческими сведениями об объектах показа», — говорят в Центре развития туризма.

Добавим, что это уже второй туристический проект, придуманный сотрудниками Нижнетагильской епархии. В конце 2019 года была создана экскурсия «Трамвай истории» по маршрутам трамваев № 15 и № 17.