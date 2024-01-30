В Нижнем Тагиле сотрудников библиотек заставляют сообщать данные знакомых, которые собираются идти на президентские выборы

В Нижнем Тагиле сотрудников библиотек принуждают передавать руководству данные о знакомых, которые пойдут голосовать на президентских выборах с 15 по 17 марта.

Как пишет Telegram-канал «Кровавая барыня», сотрудники одной из городских библиотек поделились информацией о том, что руководство учреждения формирует списки тех, кто предоставил данные о людях из их окружения, которые точно планируют идти голосовать.

«Коллеги молча отреагировали, но потом между собой перебирали варианты, кого вписать. Кто-то думает выдумать данные… Тут крайне мало людей, которые говорят нет. От коллектива не было резкого возмущения и отказа», — рассказал собеседник Telegram-канала.

В таблице просят указать данные о себе, месте работы, а также Ф.И.О. «трёх сторонников с адресом проживания, номером телефона и УИКом».

Напомним, что на прошлой неделе под угрозой увольнения передать руководству данные о знакомых потребовали от сотрудников детских садов. С такими же требованиями столкнулись сотрудники других муниципальных организаций.