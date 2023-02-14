В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали  мужчину, грабившего пенсионерок

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении нескольких грабежей. По предварительным данным, 46-летний мужчина причастен к пяти грабежам. Нападал он, как правило, утром на пенсионерок. Ранее тагильчанин уже привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. С обращениями в полицию с 28 января по 2 февраля обратились пять пожилых женщин, рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Мужчина нападал на пенсионерок со спины и вырывал из рук сумки. Один из случаев произошёл на улице Индивидуальной на Тагилстрое. Там мужчина решил напасть сразу на двух пенсионерок 74 и 77 лет. Две сестры возвращались из магазина, когда неизвестный толкнул в спину младшую из них. Другая женщина попыталась остановить злоумышленника, ударив тростью, но тот выхватил сумку и быстро скрылся. В сумке у женщины был кошелёк, в котором лежали более 8 тысяч рублей, документы, недавно купленный сотовый телефон, палка колбасы и очки.

После появления новых жертв сотрудники уголовного розыска поняли, что хищения осуществляет один и тот же человек. Оперативники изъяли видеозаписи с камер наблюдения в районах совершения преступлений и в их поле зрения попал ранее судимый 46-летний житель Тагилстроя, в отношении которого в январе уже было возбуждено уголовное дело по факту кражи из частного дома. Тогда мужчина признался сотрудникам полиции, что в настоящее время не работает и не имеет постоянного дохода.

Оперативники организовали скрытое наблюдение за подозреваемым, после чего задержали его для проверки на причастность к совершённым преступлениям, но мужчина отказался давать показания.

«В ходе проведения следственных действий с целью установления места сбыта похищенного имущества сотрудники полиции выявили комиссионный магазин в Ленинском районе, куда ранее подозреваемый сдал похищенный у пенсионерки мобильный телефон. В дальнейшем все потерпевшие опознали в задержанном напавшего на них мужчину. Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала начальник следственного подразделения отдела полиции № 19 подполковник юстиции Наталья Пиголева.

Сейчас все уголовные дела по грабежам и краже объединены в одно и после завершения расследования будут направлены в суд.