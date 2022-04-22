В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали крупных наркодилеров

В Нижнем Тагиле полицейские задержали уроженцев ближнего зарубежья по подозрению в торговле наркотическими средствами. У мужчин изъяли 50 граммов героина, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское». Сыщики отдела полиции № 19 вели скрытое наблюдение по камерам системы «Безопасный город» за машиной Hyundai Solaris, на которой передвигались дилеры. Машина заехала в город около часа ночи, а в полдень молодых людей 20 и 22 лет задержали во время закладки наркотиков.

При досмотре у 22-летнего подозреваемого в кармане обнаружили пять свёртков, перемотанных чёрной изолентой. Ещё 25 аналогичных свёртков нашли в салоне авто. Кроме того, полиция получила информацию о закладках с наркотиком, которые наркокурьеры уже успели разложить. Позже полицейские нашли 20 свёртков, обмотанных синей и чёрной изолентой, во дворах на улицах Гвардейской, Кутузова и Технической.

Сыщики установили, что один из задержанных зарегистрирован в Московской области, где он работал на автомойке, второй работает таксистом в Нижнем Новгороде. Благодаря оперативной работе сотрудников уголовного розыска приезжим дилерам не удалось сбыть героин на территории Нижнего Тагила. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.