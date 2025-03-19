В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали этническую банду, которая устраивала разборки на дорогах 

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали группу мужчин, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

«Установлено, что в феврале текущего года гражданин 1998 года рождения, прибывший на место дорожно-транспортного происшествия до приезда сотрудников Госавтоинспекции, в ходе словесного конфликта напал на одного из участников ДТП. Он нанёс потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы, причинив значительные травмы. Также в феврале местные жители в возрасте от 26 до 28 лет, находясь на проезжей части, совершили хулиганские действия, сопровождавшиеся применением насилия. Их поведение выразилось в грубом нарушении общественного порядка и явном неуважении к обществу. В результате их действий один из граждан получил телесные повреждения», — сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское»

Сотрудники ОВД продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и проверять возможную причастность задержанных к другим преступлениям.

Всех, кто опознал в них своих обидчиков, правоохранители просят обратиться с заявлениями в отделы полиции по месту жительства либо в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» (улица Островского, 7).