В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали двух рецидивистов, неоднократно грабивших прохожих

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции по горячим следам задержали двух рецидивистов, похитивших у 32-летнего местного жителя 4 тысячи рублей и смартфон. Всё произошло поздно вечером на улице Оплетина, где к пострадавшему привязались двое нетрезвых людей и начали угрожать ножом. После случившегося тагильчанин сразу обратился в полицию с заявлением, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».

«Нападавшие обшарили карманы жертвы и забрали 4 тысячи рублей и мобильный телефон. Улучив момент, потерпевший попытался убежать от обидчиков, стал кричать и звать на помощь. Те принялись его преследовать, но, завидев проезжавшую мимо машину скорой помощи, быстро скрылись с места происшествия», — сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

По информации сотрудников полиции, пострадавший был судим за имущественные преступления и знал одного из грабителей, так как ранее отбывал с ним наказание в местах лишения свободы.

Сотрудники отдела полиции № 16 МУ МВД «Нижнетагильское» установили и задержали подозреваемых. Это 28-летний житель Тагилстроя, ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера, и его 38-летний приятель из Тюменской области, осуждённый в 2020 году за грабёж и после освобождения в 2021 году из Верхотурской колонии приехавший в Нижний Тагил.

Как оказалось, в день грабежа двое задержанных совершили ещё одно преступление: около 19:00 недалеко от магазина на улице Нижняя Черепанова рецидивисты похитили у 36-летнего тагильчанина мобильный телефон и ранили его ножом в ногу. Кроме того, полицией был установлен ещё один факт преступления с участием задержанных. У того же магазина старший из грабителей отобрал у 36-летнего жителя города рюкзак.

В настоящее время подозреваемые находятся в следственном изоляторе. При осмотре дома, где проживает старший из нападавших, полицейскими изъято несколько ножей, четыре сотовых телефона, один из которых принадлежит потерпевшему.

«В следственном подразделении отдела полиции возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершённый с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Помимо этого, в отношении уроженца Тюмени дознавателем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК (грабёж)», — уточнили в полиции.