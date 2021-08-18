В Нижнем Тагиле сотрудники полиции обсудили вопросы профилактики мошенничеств с представителями градообразующих предприятий

За семь месяцев текущего года зарегистрировано 285 фактов мошенничества и 286 фактов краж, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств). Об этом рассказали сотрудники МУ МВД «Нижнетагильское» на встрече с представителями градообразующих предприятий, которая прошла накануне в центре «Мой бизнес».

По словам врио начальника уголовного розыска Михаила Францева, 184 преступления совершены по распространённой схеме: мошенник под видом сотрудника банка сообщает человеку, что с его картой совершаются подозрительные операции. После мошенник просит у человека полные данные карты, CVV- или CVC-код, код из СМС и переводит все деньги себе на счёт.

«Представитель Общественного совета при МУ МВД “Нижнетагильское” Александр Головихин, около 30 лет посвятивший работе в сфере компьютерной информационной безопасности, наглядно продемонстрировал участникам встречи, как с использованием специальных программ можно совершить звонок с подменного номера, чем очень активно в настоящее время пользуются мошенники, убеждая своих жертв, что им действительно звонят представители правоохранительных органов», — сообщают в пресс-группе тагильской полиции.

Также правоохранители отметили, что 135 преступлений относятся к категории кражи либо утере имущества, при этом с похищенных карт осуществляются бесконтактные платежи. Подобные преступления совершаются и в соцсетях при покупке либо продаже товаров.