В Нижнем Тагиле сотрудники полиции накрыли склад с фунфыриками и канистрами спирта. Как сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское», в складском помещении на Вые находилось более 2,3 тысячи пластиковых канистр ёмкостью 10 литров и свыше 450 пластиковых 5-литровых бутылей, наполненных прозрачной жидкостью. Также были обнаружены 110 коробок со стеклянными пузырьками объёмом 100 миллилитров с надписью «этиловый плюс» (для ухода за кожей «антибактериальный»). По результатам проведённого исследования содержимым больших ёмкостей является этиловый спирт.

«Оперативные сотрудники установили 25-летнего гражданина, который, не являясь предпринимателем, а также представителем юридического лица, не имея специального разрешения на осуществление деятельности по закупке и хранению алкогольной продукции, в нарушение требований Федерального закона № 171 “О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции”, занимался закупкой, перевозкой и хранением этилового спирта и спиртосодержащей продукции на общую сумму более 1 миллиона рублей», — сообщили в полиции.

На основании собранных оперативными сотрудниками материалов в следственном управлении МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере). Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

«Выслушав доводы сторон, исследовав представленные материалы, суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого. Избрал в отношении него меру пресечения в виде запрета определённых действий. Возложил на мужчину обязанности своевременно являться по вызову следователя, суда и соблюдать следующие запреты: общаться со свидетелями по расследуемому уголовному делу, выезжать за пределы Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. Постановление суда в законную силу не вступило», — рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.

Следствием по уголовному делу назначена пищевая экспертиза. Вся изъятая спиртосодержащая продукция будет передана в Росалкогольрегулирование.