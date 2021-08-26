В Нижнем Тагиле сотрудники полиции изъяли у местного жителя 36 кустов конопли

Сотрудники полиции МУ МВД «Нижнетагильское» изъяли из квартиры 61-летнего местного жителя на улице Победы на Красном Камне 36 кустов конопли, сообщает пресс-группа ведомства.

В ходе рассмотрения административного материала по ст. 6.8 КоАП РФ в отношении другого местного жителя, ранее задержанного сотрудниками полиции с наркотическим средством растительного происхождения, сотрудники полиции выяснили, где мужчина взял наркотик для употребления.

Как оказалось, наркосодержащие растения он получил в известной сотрудникам группы по контролю за оборотом наркотиков квартире по улице Победы, хозяин которой уже несколько месяцев находится на принудительном лечении в медицинском учреждении.

«Закоренелый потребитель растительного наркотического средства умудрился после вынесения приговора до момента помещения его в больницу вновь высадить наркосодержащие растения, восстановив всё оборудование и создав необходимые условия для выращивания нового урожая. Ключи от квартиры передал приятелю, попросив в своё отсутствие приглядывать за квартирой и ухаживать за растениями», — рассказали в пресс-группе.

Когда полицейские вместе с понятыми вошли в квартиру, там стоял стойкий характерный запах, подтверждающий наличие в квартире наркосодержащих растений. Горшки и мешки с огромными кустами растений с резными листьями находились в двух комнатах квартиры. Всего оперативники насчитали 36 кустов, которые наркополицейские вырвали с корнем и тщательно упаковали для направления на исследование в экспертно-криминалистический отдел. Высадившему растения местному жителю грозит новый срок за совершённое преступление.