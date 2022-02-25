В Нижнем Тагиле сотрудники «Почты России» помогли потерявшей сознание пенсионерке 

В Нижнем Тагиле на ГГМ сотрудники отделения № 49 «Почты России» помогли упавшей в обморок пожилой женщине. Как рассказала АН «Между строк» невестка 63-летней тагильчанки, женщина недавно перенесла COVID-19 и до сих пор не восстановилась после болезни.
Ольга Баранова 21 февраля пришла на почту и через какое-то время упала в обморок. Сотрудники почтового отделения и посетители оказали ей первую помощь до приезда скорой. Ольга ударилась во время падения головой, у женщины большая гематома на голове и сотрясение мозга. Родственники и сама пострадавшая благодарны неравнодушным тагильчанам.
«Очень хотим поблагодарить наших горожан за чуткость, неравнодушие и оказание помощи незнакомым людям. В наше пандемическое время, наверно, уже нет таких людей, кто не вызывал врачей. Спасибо вам, тагильские врачи и работники скорой помощи, за профессионализм, прекрасное отношение, человеческое участие и своевременные действия! Неправда, что уральцы — суровый народ, это самые добрые люди!» — говорит невестка Ольги Барановой.