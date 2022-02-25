В Нижнем Тагиле сотрудники «Почты России» помогли потерявшей сознание пенсионерке 

В Нижнем Тагиле на ГГМ сотрудники отделения № 49 «Почты России» помогли упавшей в обморок пожилой женщине. Как рассказала АН «Между строк» невестка 63-летней тагильчанки, женщина недавно перенесла COVID-19 и до сих пор не восстановилась после болезни.

Ольга Баранова 21 февраля пришла на почту и через какое-то время упала в обморок. Сотрудники почтового отделения и посетители оказали ей первую помощь до приезда скорой. Ольга ударилась во время падения головой, у женщины большая гематома на голове и сотрясение мозга. Родственники и сама пострадавшая благодарны неравнодушным тагильчанам.