В Нижнем Тагиле сотрудники МЧС вызволили 6-летнего ребёнка, запертого дома и просившего прохожих о помощи (ВИДЕО)

Сотрудники МЧС и полиции Нижнего Тагила спустили с окна 5-го этажа дома на Газетной, 68 шестилетнего ребёнка, запертого дома нетрезвой матерью, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

«6 июня 2021 года. Улица Газетная, 68, в доме напротив типографии на 5-м этаже, высовываясь прямо в форточку, плакал маленький ребёнок, умоляющий о помощи. Толпа зевак стояла и безучастно смотрела. Одна из проходивших мимо женщин, сжалившись, проявила гражданскую сознательность и вызвала полицию. Вместе с сотрудниками полиции приехали и пожарные. В толпе судачили о том, что мать закрыла ребёнка и куда-то ушла», — рассказала местная жительница.

В полиции подтвердили, что в 17:50 поступило сообщение о том, что в доме № 68 по улице Газетной на окне 5-го этажа стоит ребёнок и просит о помощи.