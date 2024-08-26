В Нижнем Тагиле сотрудники МЧС и ГИБДД провели рейд по дворам

В Нижнем Тагиле сотрудники МЧС и ГИБДД провели очередной рейд по дворам для выявления водителей, автомобили которых загораживали проезд пожарным машинам. В этот раз были проверены несколько дворов на Гальянке по адресам: Октябрьский проспект, 28, Уральский проспект, 64, Уральский проспект, 58.

Несмотря на дневное время, нарушения всё же нашлись. В некоторых местах автоцистерна могла проехать с трудом. Водителю спецтранспорта приходилось маневрировать между припаркованными авто.

«Основная задача данной профилактической операции — обратить внимание водителей на необходимость правильно парковать свои автомобили на придомовой территории, ведь от возможности быстро проехать к месту ЧС порой зависит чья-то жизнь. Зачастую жители оставляют личный транспорт таким образом, что ширина пожарного проезда значительно уменьшается, что затрудняет или делает невозможным проезд пожарной машины вдоль жилого дома», — сообщили в ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

В отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и ГГО напомнили, что ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

3,5 метра при высоте здания или сооружения до 13 метров включительно;

4,2 метра при высоте здания от 13 метров до 46 метров включительно;

6 метров при высоте здания более 46 метров.

Рейд показал, что данная проблема является актуальной, особенно в районах многоэтажных домов. Все нарушители привлечены к административной ответственности.