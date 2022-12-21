В Нижнем Тагиле сотрудники МЧС и ГИБДД провели рейд по дворам

В Нижнем Тагиле сотрудники 11-й пожарно-спасательной части совместно с представителями ГИБДД провели очередной рейд по дворам по выявлению водителей, автомобили которых загораживали проезд пожарным машинам и скорой помощи. Об этом АН «Между строк» рассказали в отделе надзорной деятельности МЧС.

Один такой случай зафиксирован во дворе на улице Папанина. Припаркованные автомобили перегородили придомовой проезд и создали преграду для спецмашин. За нарушение требований пожарной безопасности предусматривается предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

«Мы стараемся проводить такие мероприятия раз в месяц. По статье 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) предусматривается предупреждение. Мы стараемся на первый раз предупредить человека, а если он будет попадаться снова, то по указанной статье выписываем административный штраф. ГИБДД помогает нам установить данные владельца автомобиля и предпринять меры административного реагирования», — уточнили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности МЧС.

Профилактический рейд показал, что проблема свободного проезда пожарной техники на придомовую территорию ещё существует. Поэтому подобные выездные мероприятия сотрудники МЧС планируют проводить регулярно, чтобы автовладельцы не забывали соблюдать технику пожарной безопасности и парковали автомобили с учётом правил дорожного движения.