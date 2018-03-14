В Нижнем Тагиле сотрудники ликвидированной автошколы Минтранса РФ решили бойкотировать выборы

На Урале почти сто сотрудников ликвидированной автошколы, филиалы которой работали в Нижнем Тагиле, Кушве, Ревде и Верхней Салде, решили бойкотировать выборы президента России 18 марта. Бывшим сотрудникам ФГАОУ ДПО «Свердловский ЦППК» до сих пор не выплатили зарплату. На декабрь 2017 года долг перед 83 сотрудниками составлял более 6,5 миллиона рублей.

«Почти сто работников государственной организации — Свердловского центра профессиональной подготовки и повышения кадров Федерального дорожного агентства, — не получившие заработную плату более чем за год и выходное пособие при увольнении, 18 марта на выборы президента РФ не придут», — рассказала Znak.com одна из участниц акции Марина Мягкова.

Учредителем автошколы являлось Министерство транспорта РФ, организация работала в Екатеринбурге. Учреждение не выдержало конкуренции со множеством частных автошкол, и год назад по распоряжению Минтранспорта было принято решение о его ликвидации, говорит Мягкова. Сотрудников уволили, деньги им не выплатили. Пострадавшие обратились в прокуратуру и уральское полпредство президента. Позже они выиграли суды, но руководство учреждения, несмотря на наличие исполнительных листов, так и не рассчиталось с экс-сотрудниками.

По информации прокуратуры, сотрудникам автошколы не платили зарплату с декабря 2016 года. При этом компания не являлась банкротом — стоимость её активов по ликвидационному балансу составляла около 16,5 миллиона рублей. Председатель ликвидационной комиссии уверяет, что средства для выплаты работникам есть, но они находятся на счетах, арестованных Чкаловским районным отделом судебных приставов.