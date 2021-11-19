В Нижнем Тагиле сотрудники ИК-6 изъяли посылку с контрафактными сигаретами

В ИК-6 Нижнего Тагила осуждённой за наркоторговлю пытались переслать контрафактные сигареты. Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, накануне вечером сотрудники колонии досмотрели посылку от жительницы одного из посёлков Свердловской области. В ней обнаружили 41 пачку сигарет без акцизных марок.

«В действиях гражданки усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Сейчас местный отдел полиции проводит проверку по факту изъятия запрещённых предметов», — добавили в ГУФСИН по Свердловской области.