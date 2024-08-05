В Нижнем Тагиле сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП 

4 августа около 07:40 на Луганском проспекте произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 26-летний водитель Hyundai Accent, двигаясь по прямому участку дороги, не выбрал скорость, обеспечивающую контроль за движением транспортного средства, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части в лесной массив с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте до прибытия бригады медиков. Его 25-летний пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу.

Автоинспекторами установлено, что автомашиной управлял местный житель, имеющий стаж вождения 4 года, в течение 2024 года к административной ответственности привлекался 5 раз. В каком состоянии он находился в момент автоаварии, будет установлено после проведения назначенного химико-токсикологического исследования.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов к аккуратному управлению транспортными средствами, просит во время движения выбирать безопасную скорость, не отвлекаться от управления автомобилем и исключить управление транспортом в утомленном и нетрезвом состоянии.