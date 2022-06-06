В Нижнем Тагиле сотрудники Госавтоинспекции проверили автомобили с детьми и выявили за два часа семь нарушений

2 июня на южном подъезде к Нижнему Тагилу сотрудники ГИБДД провели рейд, в котором проверяли правильность перевозки детей в автотранспорте. За два часа работы полицейские оштрафовали семь водителей по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (несоблюдение требований ПДД касательно перевозки детей на транспорте). Сумма штрафа равна 3000 рублей, но автоинспекторы обращали внимание всех водителей не на сумму выписанного наказания, а на сохранение жизни и здоровья юных пассажиров, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

Всего с начала 2022 года в Нижнем Тагиле в результате ДТП пострадали 12 детей, при этом девять из них травмировались, являясь пассажирами. Госавтоинспекция обращается ко всем водителям и родителям, планирующим поездку с ребёнком в автомобиле: все дети в возрасте до семи лет должны перевозиться с помощью детских удерживающих устройств вне зависимости от того, где они располагаются в салоне автомобиля.