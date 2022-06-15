В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД за минувшие выходные пресекли 49 выездов на встречную полосу, 15 водителей управляли транспортом в нетрезвом виде

С 10 по 13 июня на подъездных трассах к Нижнему Тагилу инспекторы ГИБДД провели рейд «Безопасная дорога». Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД, сотрудники Госавтоинспекции пресекали нарушение правил обгона.

Так, полицейские выявили 49 нарушений, связанных с выездом на встречную полосу. Задержано и отстранено от управления транспортными средствами 15 водителей в состоянии опьянения, 6 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Всего с начала 2022 года в Нижнем Тагиле зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий по причине выезда на полосу, предназначенную для движения встречного автотранспорта, в результате которых 9 человек погибли, 35 получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что выезд на встречную полосу движения — одна из основных причин наиболее серьёзных дорожно-транспортных происшествий.