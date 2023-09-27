В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД выявили многочисленные нарушения в работе пассажирского автотранспорта 

Сотрудники ГИБДД выявили многочисленные нарушения в работе пассажирского автотранспорта Нижнего Тагила. Проверка городских перевозчиков проходила с 21 по 24 сентября в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автобус», сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Всего автоинспекторам удалось проверить 196 пассажирских автобусов, большая часть которых (162 единицы) ежедневно выполняет рейсы на маршрутах Нижнего Тагила. В ходе проверки было выявлено 34 нарушения ПДД. Среди них оказались 11 фактов управления неисправным транспортным средством (ст. 12.5 КоАП РФ), 4 случая управления автобусом без диагностической карты (ст. 12.5 ч. 1.1 КоАП РФ), 7 случаев, когда водитель не использовал ремень безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ), 2 выезда на закрытый железнодорожный переезд и ряд других нарушений.

Проверки автотранспорта, как уточнили в ведомстве, проводились в пунктах выпуска водителей на линию, а также на маршрутах следования, при этом особое внимание уделялось техническому состоянию автомобилей и достоверности документов, необходимых для управления автобусом.