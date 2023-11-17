В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД выявили многочисленные нарушения ПДД со стороны пешеходов

Накануне, 16 ноября, в Нижнем Тагиле сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила совместно с комплексными силами полиции провели рейдовое мероприятие по профилактике безопасного движения на пешеходных переходах города. В течение трёх часов, с 16:00 до 19:00, полицейские дежурили на наиболее аварийных пешеходных переходах Нижнего Тагила, сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды городской ГИБДД. За это время было выявлено 24 нарушения ПДД, 18 из которых приходится на пешеходов (75%), переходящих дорогу в неположенных местах. Кроме того, полицейские зафиксировали пять случаев непредоставления преимущества в движении пешеходам и одного водителя, управляющего автомобилем в пьяном виде.

ГИБДД напоминает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями на дорогах образовались гололёдные явления, из-за чего тормозной путь любого транспортного средства может увеличиться.

Пешеходы при переходе проезжей части должны убедиться в безопасности движения, быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД. В тёмное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде. Они помогут водителю разглядеть в темноте пешехода и вовремя принять меры для предотвращения аварии.