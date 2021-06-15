В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД вместе с судебными приставами поймали за день 28 должников

Сегодня, 15 июня, в Нижнем Тагиле возле торгово-развлекательного центра «Депо» сотрудники ГИБДД совместно с судебными приставами провели профилактический рейд, направленный на выявление должников.

«Сотрудники ГИБДД в массовом порядке останавливали все транспортные средства. Все присутствующие в автомобиле проверялись на наличие неоплаченных административных штрафов, задолженностей по базам федеральной службы судебных приставов и по базам учёта нарушений ПДД», — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД.

В ходе рейда было проверено 110 человек. Из них 28 граждан имели долги по административным штрафам по части ГИБДД, 8 человек сразу оплатили имеющуюся задолженность на общую сумму 12,5 тысячи рублей. Автоинспекторы составили 10 материалов по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде двойной оплаты ранее выписанного штрафа или административный арест на срок до 15 суток.

Также сотрудниками ФССП было выписано 45 требований об обязательной явке на приём к судебному приставу для погашения задолженностей на общую сумму 1,4 млн рублей.