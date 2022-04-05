В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД проверили 402 автобуса, выявив 113 нарушений

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила проверили 402 автобуса, осуществляющих пассажирские перевозки по городским и междугородним маршрутам. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, всего было выявлено 113 нарушений. Мероприятия проводились с 28 по 30 марта на автовокзале и автостанциях, а также непосредственно на маршрутах движения.

Помимо официальных мероприятий, сотрудники ГИБДД провели и негласные проверки. Под видом обычных пассажиров в автобусах находились сотрудники Госавтоинспекции, которые фиксировали правонарушения из салона. В конце поездки правонарушения предъявлялись водителям и составлялись административные протоколы.

Из 113 выявленных нарушений 11 касаются технических неисправностей транспортных средств, пять — нарушений правил перевозки пассажиров. Один автомобиль из-за неисправности рулевого управления и тормозной системы был снят с маршрута и отправлен на штраф-стоянку. Проверка также выявила, что семь автомобилей не проходили техосмотр, водители 15 автобусов не пристёгиваются ремнями безопасности, один водитель во время рейса выехал на встречную полосу движения.