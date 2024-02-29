В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД поймали водителя с поддельными правами

В Пригородный районный суд поступило уголовное дело в отношении местного жителя Игоря С., который обвиняется по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права).

Как сообщает пресс-служба суда, в январе 2024 года подсудимый, управляя своим автомобилем Opel Astra, был остановлен сотрудниками ДПС на 156-м километре Серовского тракта для проверки документов. Сотрудникам полиции Игорь С. предъявил водительское удостоверение на своё имя, подлинность которого у бдительных полицейских вызвала подозрение.

«Как выяснилось впоследствии, данное водительское удостоверение в ноябре 2023 года Игорь С. купил за 15 000 рублей у неизвестного гражданина в Екатеринбурге, чтобы иметь возможность беспрепятственно управлять своим автомобилем, поскольку ещё в апреле 2022 года он был судом лишён права управления транспортным средством за управление ТС в состоянии опьянения», — пояснили в суде.

В ходе расследования мужчина вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаивается. Санкция данной статьи предусматривает до одного года лишения свободы.