В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД поймали несовершеннолетнего байкера

В воскресенье сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила в рамках профилактического рейда остановили 17-летнего подростка, управляющего мопедом Motoland. Молодой человек без защитного мотошлема двигался по проезжей части улицы Матросова, расположенной в Тагилстроевском районе. При проверке сотрудниками полиции выяснилось, что несовершеннолетний водитель не имеет водительского удостоверения категории «М».

Сотрудники полиции незамедлительно вызвали родных подростка, в присутствии которых он был отстранён от управления транспортным средством. Родители пояснили, что сын пошёл гулять на улицу с их разрешения. Они знали, что их ребёнок умеет ездить на мотоцикле, но данный мопед им не принадлежит.

В отношении подростка госавтоинспекторы составили административный протокол за управление без прав и отсутствие мотошлема во время движения. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей мальчика к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и контролю сына в вопросах безопасности дорожного движения.

По итогам профилактического рейда, который проходил на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа, за выходные дни полицейские выявили и пресекли более 200 нарушений ПДД, из них 10 оказались грубыми.

«Три водителя управляли автомобилем, находясь в состоянии опьянения. В отношении них автоинспекторы составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Одного водителя автоинспекторы привлекли по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, так как он не только находился за рулём автомобиля в нетрезвом виде, но и не имел водительского удостоверения, так как ранее его не получал. Ещё один автовладелец отказался от законного требования полицейских пройти процедуру медицинского освидетельствования (привлечён по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ). Также пять владельцев транспортного средства управляли автомобилем, не имея водительского удостоверения, привлечены по ст. 12.7 КоАП РФ. Возбуждено одно уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения», — сообщают в ведомстве.