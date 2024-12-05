В Нижнем Тагиле сотрудники ДПС поймали 36-летнего пьяного водителя

Ночью 2 декабря у дома № 12 на улице Красногвардейской в Нижнем Тагиле сотрудники ДПС остановили Кia, под управлением 36-летнего мужчины. При проверке документов автоинспекторы заметили у водителя признаки нахождения в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на отдел пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила, инспекторы провели экспертизу освидетельствования на состояние опьянения. Результат составил 1,452 мг/л в выдыхаемом воздухе.

На мужчину составлен административный материал по ст. 12.8 ч.1 за управление ТС в состоянии опьянения. Водитель был отстранён от управления, а автомобиль эвакуировали на специализированную штрафстоянку.