В Нижнем Тагиле «сотрудники банков» украли у двух пожилых женщин почти 3 млн рублей

Накануне, 9 октября, в Нижнем Тагиле две пожилые женщины стали жертвами телефонных мошенников, отдав им почти 3 млн рублей, сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». В полиции отмечают, что преступники действовали по стандартным схемам.

68-летняя жительница посёлка Черноисточинск лишилась 1 млн рублей. Звонившие представились сотрудниками банка и сообщили, что на имя пожилой женщины кто-то пытается оформить кредит по доверенности, а чтобы деньги не списались со счёта, ей самой необходимо взять кредит и перевести деньги на «безопасный счёт», что она и сделала.

Второй пострадавшей, 84-летней тагильчанке, позвонил неизвестный, представился сотрудником Центрального банка и сообщил, что ей положена выплата в 500 тысяч рублей, но для того, чтобы получить деньги, необходимо оплатить «госпошлину» в размере 51 тысячи рублей. Мошенники звонили пенсионерке с июля по октябрь и каждый раз сообщали о том, что сумма выплаты увеличилась и, соответственно, вырос размер госпошлины. В итоге она перевела злоумышленникам 1,9 млн рублей.

По фактам преступлений возбуждены уголовные дела по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном и особо крупном размере).