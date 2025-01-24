В Нижнем Тагиле сотрудник РЖД обманул компанию на 180 тысяч рублей

Мировым судьёй судебного участка № 3 Тагилстроевского судебного района Нижнего Тагила вынесен приговор в отношении 48-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Судом установлено, что бывший докер-механизатор ОАО «РЖД» в 2023 году четыре раза предоставлял подложные финансовые документы, содержащие фиктивные сведения о понесенных им расходах за проживание во время служебных командировок, тогда как фактически тратил гораздо меньшие суммы, а разницу присваивал себе.

Причинённый организации материальный ущерб составил свыше 180 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к 300 часам обязательных работ. Гражданский иск, заявленный работодателем, удовлетворён в полном объёме. Теперь мужчине необходимо возместить весь причинённый ущерб.