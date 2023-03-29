В Нижнем Тагиле сотрудник ППС задержал нелегала из Средней Азии, который распространял в городе наркотики

В Нижнем Тагиле на Вагонке бдительный полицейский, находящийся на выходном, помог в задержании наркозакладчика, который распространял в городе героин, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Заместитель командира мобильного взвода роты № 4 ППС старший лейтенант полиции Сергей Данилович был на выходном и ехал в гости к родителям, когда у одного из домов в районе улицы Тельмана заметил подозрительного молодого человека. Нагнувшись, тот что-то положил в снег, а потом сфотографировал на телефон. Притормозив, полицейский стал наблюдать за парнем, который прошёл к рядом стоящему дому, а затем, перебежав через дорогу, направился в сторону гаражей.

Старший лейтенант, окончательно убедившись в своих подозрениях, связался по телефону с коллегами, несущими службу в Дзержинском районе, сообщил, где находится, и запросил помощь в задержании подозреваемого в сбыте наркотиков.

В ожидании патрульных полицейских роты № 3 Сергей продолжал следить за закладчиком, который вышел к дому № 15 на улице Ильича и зашёл в один из подъездов. Прибывшим коллегам Сергей объяснил ситуацию. Ждать долго не пришлось, спустя некоторое время парень вышел из подъезда и был задержан сотрудниками полиции. При личном досмотре стражи порядка обнаружили у него 30 свёртков, обмотанных красной изолентой.

Задержанного доставили в отдел полиции № 17, где полицейские установили его личность. Им оказался 24-летний гражданин государства Средней Азии, находящийся на территории России нелегально. Последний раз он прибыл в страну в конце ноября 2022 года, указав целью своего визита работу. Ранее задержанный уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение режима пребывания в РФ.

Правоохранители выяснили, что недавно он на поезде приехал в Екатеринбург, откуда автобусом добрался до Нижнего Тагила, в который его направил «куратор» для выполнения нелегальной работы.

В ходе оперативных мероприятий и обыска съёмной квартиры подозреваемого полицейские обнаружили 55 свёртков из синей изоленты с наркотическим веществом, два пакета, в каждом из которых были подготовлены по 30 свёртков в изоленте, ещё в двух пакетах наркотик находился россыпью. Также были обнаружены вещественные доказательства, подтверждающие факт подготовки наркотиков к сбыту: упаковка с пакетиками зип-лок, 25 рулонов изоленты, электронные весы и мерная ложка.

В ходе оперативных мероприятий недалеко от дома, где снимал квартиру задержанный, полицейские обнаружили тайник, который он успел сделать: крупный свёрток из красной изоленты, в котором находилось 30 небольших свёртков с наркотическим веществом.

Экспертиза показала, что в свёртках был героин, из незаконного оборота изъято более 130 граммов наркотика. Возбуждено несколько уголовных дел по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), закладчику грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Наркозакладчик заключён под стражу, его 18-летняя беременная супруга, которая тоже находилась на территории России незаконно, была депортирована.