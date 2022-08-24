В Нижнем Тагиле сотрудник НТМК перечислил телефонным аферистам более 2 млн рублей

В Нижнем Тагиле сотрудник ЕВРАЗ НТМК попался в телефонные сети аферистов и перечислил на «безопасный счёт» более 2 млн рублей. Об этом сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Как пояснили в полиции, в течение нескольких дней работник комбината общался по телефону с псевдосотрудниками Центробанка и ФСБ, которые уверяли, что аферисты пытаются оформить кредиты на мужчину сразу в нескольких банках. Мошенники хотели помочь мужчине якобы обезопасить свои сбережения. По указанию злоумышленников, чтобы не потерять финансы, обманутый перечислил все деньги через банкоматы, установленные в ТРЦ, на «безопасные счета».

Мошенники были на связи с потерпевшим на протяжении всей аферы: звонили и присылали сообщения в мессенджеры, не давали мужчине времени на раздумья, уверяли всеми возможными способами и присылали подтверждающие документы. Лжесотрудник ФСБ, представившийся майором Фроловым, прислал фото своего «служебного удостоверения». Затем лжесотрудники Центробанка сообщили, что мужчине будет доставлена повестка, по которой нужно явиться в подразделение на улице Ломоносова и дать показания, рассказав о том, что он стал свидетелем уголовного дела и поймал аферистов.

«Для подтверждения “силовик” направил в мессенджере фото повестки. Рассказывая полицейским о случившемся, пострадавший от звонка мужчина добавил, что проигнорировал бы информацию “сотрудников банка”, но звонок представителя серьёзного ведомства убедил его следовать всем инструкциям. К тому же он действительно нашёл в своём почтовом ящике повестку от ФСБ с печатью и подписью официального лица. Явившись по повестке, мужчина узнал, что стал жертвой циничного обмана и нужно по этому поводу обратиться в правоохранительные органы», — добавили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере), которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Это происшествие стало поводом для очередной встречи сотрудников полиции и работников крупного предприятия с целью профилактики дистанционных мошенничеств. Заместитель начальника отдела полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник Антон Силантьев выступил на совещании руководителей первичных профсоюзных организаций всех цехов и подразделений, напомнив о самых распространённых схемах обмана.

Подполковник Силантьев предостерёг работников предприятия и порекомендовал игнорировать звонки с незнакомых номеров, а в случаях получения сообщений от неизвестных сразу прекращать разговор и блокировать абонента, а затем звонить на горячую линию банка или обращаться в офис. Кроме того, подполковник напомнил, что никогда и ни при каких обстоятельства нельзя передавать неизвестным личные данные, реквизиты счетов и переводить деньги на любые якобы безопасные резервные счета — таковых просто не существует.