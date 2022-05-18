В Нижнем Тагиле сотрудник ГИБДД на мотоцикле попал в аварию

Утром 18 мая в Нижнем Тагиле на перекрёстке возле центральной проходной «Уралвагонзавода» столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, на месте работают сотрудники дорожной полиции, все обстоятельства ДТП выясняются.

По свидетельствам очевидцев, на место ДТП выезжали машина скорой помощи и пожарный расчёт. По информации АН «Между строк», за рулём мотоцикла находился сотрудник ГИБДД. Мужчина получил ушибы и был госпитализирован в ЦГБ № 1.

Как уточнили АН «Между строк» в отделе пропаганды городской ГИБДД, сотрудник полиции находился за рулём мотоцикла в гражданской одежде в нерабочее время. На момент ДТП был трезв. Предварительно установлено, что полицейский правил дорожного движения не нарушал.

Это уже второе ДТП в этом сезоне с участием мотоциклиста. За 2021 год в Свердловской области произошло 78 ДТП с участием мотоциклов, пять из которых закончились гибелью мотоциклистов. Один из пяти смертельных случаев произошёл в августе 2021 года в Нижнем Тагиле у ТЦ «Александровский пассаж».