В Нижнем Тагиле сотрудник ЧОП во время пьянки нанёс собутыльнику 4 удара ножом

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 56-летнему Андрею Ю., который повздорил с товарищем и несколько раз ударил его ножом. Как рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Ленинского района города, инцидент произошёл 9 марта 2023 года, когда подсудимый распивал алкоголь со своим 52-летним товарищем по имени Юрий. Вспоминая прошлое и говоря о проведённых бок о бок командировках, мужчины неожиданно повздорили. В ходе конфликта Андрей схватился за нож и нанёс коллеге 4 удара ножом в область груди, повредив лёгкое.

Пострадавшему удалось выжить, однако после случившегося он обратился в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). В июне 2023 года дело поступило в суд, а на прошлой неделе Андрею был вынесен приговор. Мужчина получил 2 года колонии условно.