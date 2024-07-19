В Нижнем Тагиле сотрудница полиции спасла женщину, которая едва не стала жертвой мошенников

В Нижнем Тагиле инспектор отделения полиции по делам несовершеннолетних защитила пенсионерку от перевода денег мошенникам. В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» уточнили, что преступление удалось предотвратить благодаря бдительной работе лейтенанта Полины Чашкиной. Сотрудница полиции буквально за руку остановила тагильчанку, уже готовую перевести деньги на «безопасный счёт».

«Лейтенант полиции Чашкина несла службу по охране порядка и безопасности граждан в торговом центре на проспекте Ленина. Перед ней стояли задачи по информированию граждан о действиях дистанционных мошенников и профилактике подобного рода преступлений. Её внимание привлекла растерянная пожилая женщина, которая, стоя у банкомата, вела телефонный разговор по громкой связи, в ходе которого ей предлагали перевести денежные средства на безопасный счёт. Сотрудник полиции постаралась успокоить женщину и объяснила, что это действия мошенников и ни в коем случае не нужно переводить деньги. Тагильчанка, увидев перед собой сотрудника в форме, показавшего удостоверение, остановилась и, придя в чувства, поняла, что чуть не стала жертвой мошеннических действий», — сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Пенсионерка рассказала сотруднице полиции, что ей позвонили на сотовый телефон с неизвестного номера. Звонивший объяснил, что заканчивается договор сотовой связи и его необходимо продлить. Так тагильчанка продиктовала все коды, которые пришли в СМС-сообщениях. После пожилой женщине позвонили лже-сотрудники ФСБ и напугали убедив, что её сбережения в опасности и нужно бежать переводить деньги на «безопасный счёт». Так, в ближайшем отделении банка тагильчанка связалась с лжесотрудниками ФСБ, чтобы ей объяснили, куда перевести 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции провели беседу с пенсионеркой и напомнили о правилах безопасности от телефонных мошенников.