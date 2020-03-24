В Нижнем Тагиле сотрудница «Почта Банка» похитила 700 тысяч рублей со счёта пенсионера

В Нижнем Тагиле экс-сотрудница «Почта Банка» похитила со счёта пожилого клиента 700 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело. По словам пенсионера, от действий мошенницы пострадали ещё две клиентки банка.

Как рассказал Фарид Аглиулин ТК «Телекон», в декабре прошлого года он открыл вклад на пять лет в отделении «Почта Банка» по адресу проспект Строителей, 1. На счёт он положил порядка 700 тысяч рублей своих накоплений. Позже он также переоформил начисление пенсионных выплат на этот же счёт и внёс ещё 70 тысяч рублей. Когда пришло время получить процент со вклада, выяснилось, что деньги исчезли.

«Сотрудница по имени Юлия нам дала выписку по вкладу, что у нас деньги на счету все в наличии, никуда не делись. После этого мы пошли в другое отделение банка, а там уже другая сотрудница дала выписку операций по сберегательному счёту за период с 18 декабря по 3 марта, где деньги были в сумме 700 тысяч рублей все сняты», — рассказал пенсионер журналистам.

Выяснилось, что сотрудница банка, которая представилась Юлией, показала мужчине выписку движения средств по счёту только за тот день, в который он был открыт. Также оказалось, что менеджер банка сама заполнила заявление от лица пенсионера о досрочном расторжении вклада. Аглиулин утверждает, что в документах стоит не его подпись. Помимо этого, сотрудница «Почта Банка» самостоятельно изменила привязанный к договору номер телефона, благодаря чему получила возможность узнать ПИН-код из СМС-подтверждения.

После того как пенсионер обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело. Подозреваемая в совершении преступления сотрудница банка написала явку с повинной. На вопрос, куда делись деньги, женщина пояснила следователю, что уже потратила их.