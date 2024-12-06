В Нижнем Тагиле состоялся инклюзивный бал, гостями которого стали, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья. Особенность этого года заключалась в том, что инклюзивный бал был посвящён зиме.

«В связи с тем, что в сентябре, когда мы думали над идеей, мы посмотрели на рябину. Рябина в этом году была очень красная, что предвещало морозы. И мы приняли решение сделать снежную сказку о Великой Снежной княжне», — рассказала ТК «Телекон» соорганизатор бала Ксения Татаурова.

В этом году в зимнюю сказку погрузились более 80 человек. Участники бала несколько месяцев готовились к выступлениям, оттачивая танцевальные па XIX века и осваивая правила поведения настоящих дам и кавалеров.

«У нас были проведены уроки бального этикета для волонтёров, уроки взаимодействия с людьми с особенностями, и все репетиции были какие-то более душевные, так как люди с особенностями хотят этого общения, они ждут этого, для них это сказка», — сказала ТК «Телекон» волонтёр Юлия Перезолова.

В 2022 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив была запущена федеральная программа «Инклюзивные балы России», благодаря которой подобные мероприятия будут проводиться в разных регионах страны.