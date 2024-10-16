В Нижнем Тагиле состоялось торжественное открытие двора на улице Красноармейской после благоустройства

Накануне в Нижнем Тагиле состоялось открытие обновлённого двора дома № 78 на улице Красноармейской, который впервые за 45 лет подвергся капитальному ремонту в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». На мероприятии присутствовали мэр Владислав Пинаев, председатель городской думы Вадим Раудштейн, депутат Сергей Овсянников и председатель Общественной палаты города Евгений Лутохин, которые поздравили жителей с успешным завершением работ.

В ходе ремонта была восстановлена и расширена система внутриквартальных проездов, а также заасфальтированы пешеходные дорожки. Обустроены зоны отдыха и активного досуга, где установлены спортивные тренажёры и игровой комплекс для детей, что сделало двор более привлекательным и комфортным для отдыха и физической активности. Также заменена система наружного освещения, а по периметру площадки установлены камеры видеонаблюдения, подключённые к системе «Безопасный город».

Особое внимание было уделено пожеланиям собственников жилья относительно размещения элементов благоустройства, таких как лавочки, урны и цветочные вазоны. В процессе работ была решена и давняя проблема с парковкой — созданы новые машино-места и улучшены уже существующие.

Ремонт двора, охвативший более 10 000 квадратных метров, стал возможен благодаря финансированию из федерального, областного и муниципального бюджетов, а также взносам собственников.

«Дворы в Нижнем Тагиле постепенно меняют свой вид на современный. Происходит это там, где жильцы и управляющие компании проявляют инициативу, сплочённость и желание участвовать в национальных проектах, инициированных президентом. Только так, работая единой командой, достигаются такие впечатляющие результаты, которые видим сегодня в этом заметно похорошевшем дворе», — подчеркнул мэр.

Мария Калкова и Екатерина Шкабара от имени жильцов выразили благодарность администрации города и подрядчикам за проделанную работу.

«Жители дома очень рады тому, что существуют такие национальные проекты, как “Жильё и городская среда”. Благодаря этому в нашем доме произошли глобальные изменения, которых не было с постройки дома», — сказали они.

Заметим также, что уже была подана заявка на благоустройство ещё шести дворовых территорий в 2025 году, что открывает новые возможности для жителей Нижнего Тагила в будущем.

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в Нижнем Тагиле реализуется муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2017–2027 годы».

Эта программа включает различные мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий, а её реализация запланирована на период с 2017 по 2027 год. Финансирование проектов благоустройства осуществляется из бюджетов разных уровней: федерального, областного и городского, при этом также предусмотрено софинансирование и трудовое участие жителей.