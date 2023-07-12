В Нижнем Тагиле состоялась встреча главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева с представителями делегации Китайской Народной Республики 

Сегодня, 12 июля, в музее «Демидовская дача» состоялась официальная встреча главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева с представителями делегации Китайской Народной Республики: мэром города Фуюань Фань Цзитао, начальником управления торговли и пунктов пропуска Чжэн Чжичэнь. Мероприятие прошло в рамках выставки «Иннопром-2023».

Перед диалогом гостям провели небольшую экскурсию, показали экспонаты музея и рассказали о значимых местах города. Владислав Пинаев подчеркнул, что Нижний Тагил обладает уникальной промышленной историей и является городом трудовой доблести. После этого чиновники обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

«Мы сейчас будем готовить соглашение о сотрудничестве, которое будет касаться культуры, спорта, а также взаимоотношения наших субъектов в малом и среднем предпринимательстве. Будем привлекать нашу торгово-промышленную палату, взаимодействовать тесно с ней. Если что-то ценное мы можем друг от друга взять, внести в наше взаимоотношение, в муниципальное образование, чем-то порадовать, чем-то удивить жителей, то это дорогого стоит. Ради этого необходимо общаться, обмениваться нашими муниципальными практиками, но и тем самым делать крепче коммуникацию между нашими странами», — заявил Владислав Пинаев.

Представители КНР, в свою очередь отметили, что им очень понравился Нижний Тагил. Фань Цзитао обратил внимание на красоту Тагильского пруда, уникальность самого маленького музея России «Башня на Лисьей горе», а также его впечатлил новый мост через пруд и комплекс трамплинов на горе Долгой.

«Ваш город очень красивый и имеет давнюю историю. Я конечно бы хотел установить постоянные отношения с Нижним Тагилом. Ваши жители произвели на меня очень хорошие впечатления», — сказал мэр Фуюань.

Фань Цзитао

В конце встречи стороны обменялись памятными подарками. Владислав Пинаев вручил гостям книгу об истории Нижнего Тагила, которая была выпущена к 300-летию города, знаменитый тагильский поднос и модель танка «Армата». Делегаты в ответ подарили тагильскому мэру настоящий китайский чай.