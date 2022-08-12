В Нижнем Тагиле состоялась премьера документально-игрового фильма об истории города 

Накануне в кинотеатре «Родина» состоялся закрытый показ фильма телекомпании «Телекон», снятого по заказу мэрии к 300-летию Нижнего Тагила. В фильме зрители, как и главный герой — десятилетний мальчик Артём, погрузятся в историю, увидят исторических персонажей и узнают, как выглядел и менялся город в разные годы, сообщает пресс-служба мэрии.

По сюжету школьник Артём готовится к краеведческому конкурсу, читает книгу, рассматривает старые фотографии. Увиденное и прочитанное оживает в его воображении, и рядом с мальчиком появляется Мирон Черепанов. Никто кроме Артёма его не видит.

По словам автора и режиссёра проекта, выпускающего редактора «Телекона» Александра Мартиросова, процесс работы над фильмом начинался с изучения архивных документов о жизни Мирона Черепанова. Из исторических источников были собраны свидетельства о внешности Черепанова, а также его привычках в повседневной жизни. Консультировали авторов историки Евгений Ставцев и Надежда Высоцкая. В фильме использованы уникальные архивные фото и видеоматериалы. Актёра Артёма Герца, исполнившего роль Мирона Черепанова, режиссёр увидел на Фестивале театров малых городов России, который проходил в драматическом театре в июле этого года. Артём Герц был задействован в спектакле Каменск-Уральского театра и оказался внешне похожим на тагильского инженера-изобретателя.

Фото: страница Артёма Герца во «Вконтакте» Фото: страница Артёма Герца во «Вконтакте»

Кастинг на роль мальчика и его одноклассников был объявлен в соцсетях. Создатели фильма получили несколько десятков заявок от родителей детей соответствующего возраста и роста. После кинопроб роль решили отдать тагильскому школьнику Акиму Шинкевичу, рассказывает Александр Мартиросов.

К съёмочному процессу привлекались специалисты из разных городов. Так, за оформление площадок и костюмы отвечала художник-постановщик Лидия Арустимян из Москвы. Гримировала актёров Любовь Круглова из Екатеринбурга. Над озвучиванием фильма о Нижнем Тагиле работал актёр театра, кино и дубляжа Никита Прозоровский. Роберт де Ниро, Бен Кингсли, Гэри Олдмен и другие голливудские знаменитости «говорят» его голосом во всеми любимых фильмах. Прозоровский, прочитав сценарий, без лишних раздумий принял решение участвовать в проекте. Режиссёр Александр Мартиросов общался с актёром дубляжа, находящимся в Москве, по видеосвязи.

Основной костяк съёмочной команды, конечно, составили тагильчане. Операторы — Анатолий Тютин, Михаил Крюков. Монтаж, компьютерная графика и спецэффекты — Анатолий Тютин. Саунд-дизайн — Алексей Салангин. Продюсер — директор «Телекона» Ирина Пудовкина.

Фото: страница Ирины Пудовкиной во «ВКонтакте» Фото: страница Ирины Пудовкиной во «ВКонтакте»

Показы фильма для зрителей запланированы на городских телеканалах, в школах, кинотеатре «Красногвардеец» и на сайте «Нижний Тагил-300». Также тагильчане смогут увидеть документально-игровую ленту 13 августа на фестивале уличного кино на Лисьей горе.