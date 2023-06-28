В Нижнем Тагиле состоится музыкальный фестиваль «ЗВУКИ МУзея»

В Нижнем Тагиле 2 июля для гостей Нижнетагильского музея изобразительных искусств и парка прозвучат лучшие программы местных музыкантов в рамках фестиваля «ЗВУКИ МУзея» (6+). В течение всего дня коллективы будут играть, а сотрудники музея проведут различные мероприятия.

Так, например, на беседе «Музыка в изобразительном искусстве» вы сможете узнать, как кисти художников передавали на холстах «яркие и звонкие» ноты и настроение мелодий.

Любители интеллектуальных сражений могут сыграть в «Музейное караоке», подбирая ассоциации к картинам среди музыкальных композиций, которые сразу же будет исполнять профессиональный музыкант.

Среди музыкантов, которые выступят на мероприятии, ожидаются: Антон Серебренников, Дмитрий Перов, Tim Shaiz, коллектив от музыкальной студии «Серебрянные струны», Антон Мэйдэй и Илья Тофило, Сергей Шамонин, Леонид Белкин, Jamaya, Данила Ветошкин, «Женитьба Хрюши» и коллектив «Барабаним вместе».

На мастер-классах любой желающий сможет попробовать научиться играть на укулеле, сделать брошь в виде музыкального инструмента, магнит и сквиш в виде гитары.

Программу фестиваля можно посмотреть в официальной группе музея в соцсетях либо на сайте.