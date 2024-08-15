Общество

В Нижнем Тагиле соревнуются лучшие кинологи области (ВИДЕО)

15.08.2024 14:58
В Нижнем Тагиле соревнуются лучшие кинологи области (ВИДЕО)

Накануне, 14 августа, на базе тагильского межрегионального учебного центра ГУФСИН России по Свердловской области состоялся второй этап областных соревнований по многоборью со служебными собаками среди кинологов. В нём приняли участие 14 специалистов из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Верхотурья, Краснотурьинска и Первоуральска. 

В ходе соревнований кинологи со служебными собаками отработали нормативы по поиску человека по запаховому следу, обыску местности и транспорта, преодолению полосы препятствий, а также задержание и конвоирование заключённых. Мероприятие проводится под руководством старшего инспектора кинологической службы отдела организации службы охраны ГУФСИН России по Свердловской области капитана внутренней службы Сергея Овсянникова.

«Цель соревнований — определить среди учреждений ГУФСИН России по Свердловской области наиболее подготовленных специалистов-кинологов. В них принимают участие служебные собаки различных пород: немецкая овчарка, бельгийская овчарка и доберман. Итоги подведём 16 августа», — говорит Сергей Овсянников.

Старший инструктор-кинолог СИЗО-3 Нижнего Тагила Иван Маркин считает, что при дрессировке к каждой собаке нужно найти индивидуальный подход. 

«Я служу с собакой по кличке Алли. Она родилась в 2021 году, её порода — восточно-европейская овчарка. Они как дети, поэтому их нужно воспитывать, как ребёнка: уделять внимание, что-то запрещать, а что-то разрешать. Самое главное, нужен подход. При дрессировке я понял, что Алли лучше всего реагирует на еду. Она у меня с самого детства любые продукты ела. Даже на капусте и морковке дрессировались — это самое любимое, что у неё было в детстве», — вспоминает Иван Маркин.

Соревнования проходят в два этапа. 13 августа в них приняли участие специалисты-кинологи со служебными собаками по поиску и обнаружению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, отдельно прошли соревнования по поиску и обнаружению взрывных устройств, оружия и боеприпасов. Также кинологи отработали нормативы по обыску помещения, багажа и транспорта.

«Соревнования предназначены для повышения уровня профессиональных знаний, умений и навыков специалистов, а также выявления лучших из них. Всего за три дня проведения второго этапа планируется проверить исполнение шести нормативов. Один из них — выборка вещи. Этот норматив предназначен для дифференцировки запахов у собаки. В служебной деятельности это применяется для определения принадлежности вещи человеку по запаху», — рассказал начальник цикла кинологической службы межрегионального учебного центра ГУФСИН майор внутренней службы Илья Ивков.

 

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