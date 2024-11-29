В Нижнем Тагиле сокращается объём вредных выбросов в атмосферу

Объём выбросов в атмосферу на территории Нижнего Тагила сократился на 780 тонн в год. Таких показателей удалось достичь к 2024 году благодаря реализации федерального проекта «Чистый воздух». Задачу по верификации мероприятий комплексного плана поставил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Он возглавил выездное совещание по вопросу реализации федерального проекта «Чистый воздух», прошедшее в Нижнем Тагиле 27 ноября. В обсуждении также приняли участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов и министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.

«Работу по существенному снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Нижнем Тагиле и направленную на улучшение условий жизни тагильчан планируется завершить в 2026 году. На сегодняшний день уже приобретены новые трамваи, построен мост через Нижнетагильский пруд, реконструированы и модернизированы котельные, более 500 домовладений уже переведено с печного отопления на газовое, а также внедрена автоматизированная система управления дорожным движением. Комплексный план мероприятий по реализации федерального проекта в городе был утверждён губернатором Евгением Куйвашевым, и сейчас мы уже видим плоды масштабной работы», — отметил Алексей Шмыков.

Напомним, Нижний Тагил входит в список 12 «пилотных» городов, где реализуется федеральный проект «Чистый воздух». Основная задача — к 2026 году снизить в городе объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 20% от уровня 2017 года.