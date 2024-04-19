В Нижнем Тагиле собака покусала 13-летнего ребёнка-инвалида  

Вечером 17 апреля на улице Алапаевской, 21 в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила агрессивная собака напала на 13-летнего мальчика-инвалида на глазах у пьяного владельца, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

«Мужчина был с виду нетрезвый, выгуливал двух собак. Одна из них была на поводке, а другая выгуливалась без поводка и без намордника, как, по идее, предписывают правила выгула животных в общественных местах. В какой-то момент собака напрыгнула на ребёнка, начала его кусать. Вызвали полицию и скорую. У моего сына инвалидность, всё время проходит лечение, и он сильно испугался в этой ситуации», — рассказала тагильчанка.

Как сообщают в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», после инцидента отдел полиции № 19 начал проверку, по результатам которой будет принято обоснованное решение.